Tamil Nadu: उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी पर बढ़ा विवाद, DMK समेत इन विपक्षी दलों ने दी सफाई

आरजेडी नेता ने लिया पक्ष

वहीं, राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने स्टालिन का पक्ष लेते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि कभी-कभी हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर सोचना होगा।



#WATCH | Delhi: "Main samajhta hoon ki kabhi-kabhi hum logo ko prateek muhavaro ke andar jaakar ke sochna hoga...", Rajya Sabha MP and RJD leader Manoj Jha reacts on Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin's 'Sanatana Dharma should be eradicated' remark. pic.twitter.com/vXSRQQuktY