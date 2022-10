Diwali in Goa : गोवा में नरकासुर का पुतला जलाकर मनाई दिवाली, सीएम सावंत ने दी बधाई

गोवा में दिवाली अनूठे ढंग से मनाई जाती है। आज अल सुबह राज्य में जगह-जगह राक्षस नरकासुर के पुतले जलाए गए। बुराई पर अच्छाई की जीत की इस परंपरा के तहत ये पुतले जलाए जाते हैं।

#WATCH | Goa: Effigy of 'Narakasura' burnt in Panaji, as part of #Diwali celebrations. pic.twitter.com/sN9cefBOsG