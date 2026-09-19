'किसी शिवसैनिक से नहीं डरता': आदित्य ठाकरे को खुद मानहानि का नोटिस देंगे दिशा सालियान के पिता, क्या आरोप लगाए?

मुंबई में दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कहा है कि वह किसी भी शिवसैनिक से नहीं डरते। वह शनिवार, 19 सितंबर को शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के मातोश्री स्थित आवास पर मानहानि का नोटिस देने पहुंचने वाले हैं। सतीश सालियान ने कहा कि वह मुंबई के रहने वाले हैं और उन्हें किसी से डरने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी की मौत की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उन्हें 100 प्रतिशत न्याय मिलने की उम्मीद है।

आदित्य ठाकरे को नोटिस देने मातोश्री क्यों जा रहे हैं सतीश सालियान?

दिशा सालियान की मौत के करीब छह साल बाद उनके पिता ने आदित्य ठाकरे को नया मानहानि नोटिस देने का फैसला किया है। सतीश सालियान और उनके वकीलों के शनिवार शाम चार बजे मातोश्री पहुंचने की बात कही गई है। इस दौरे की जानकारी मुंबई पुलिस और मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई है।

विज्ञापन सतीश सालियान ने अपने दौरे के दौरान किसी तरह की रुकावट या डराने-धमकाने की आशंका जताते हुए पुलिस सुरक्षा भी मांगी है। यह नोटिस आदित्य ठाकरे की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से जुड़ा बताया गया है और इसे दिशा सालियान की मौत से जुड़े आपराधिक मामले से अलग रखा गया है। विज्ञापन विज्ञापन

सतीश सालियान ने शिवसैनिकों को लेकर क्या कहा?

सतीश सालियान ने कहा कि वह किसी भी शिवसैनिक से नहीं डरते। उनका कहना है कि शिवसैनिक भी इंसान हैं और वह भी इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वह मुंबई के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें किसी से डरने की कोई वजह नहीं है। दिशा सालियान के पिता ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी के मामले में न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। उनके मुताबिक जो भी दोषी होगा, उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सीबीआई की मौजूदा जांच को लेकर कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

दिशा सालियान की मौत के मामले में अब जांच कहां तक पहुंची है?

दिशा सालियान की मौत के मामले में हाल में बंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह आदेश दिशा के पिता की ओर से दिए गए नए बयान के बाद आया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री सामने आने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाना चाहिए। सतीश सालियान ने अब कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जांच के जरिए पूरी सच्चाई सामने आएगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।

मानहानि नोटिस में क्या मांग की गई है और दिशा की मौत कब हुई थी?

नए नोटिस में आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग किए जाने की बात सामने आई है। नोटिस में मुआवजे के साथ माफी की मांग भी शामिल है। यह कार्रवाई सतीश सालियान की ओर से अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर की गई टिप्पणियों से जुड़ी बताई गई है। दिशा सालियान पूर्व अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने उस समय इसे हादसे के तौर पर दर्ज किया था और आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की थी। दिशा की मौत के छह दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। अब दिशा के पिता की ओर से नए मानहानि नोटिस और सीबीआई जांच के बीच मामले ने फिर से ध्यान खींचा है।

आदित्य ठाकरे के घर के बाहर पहुंचने के बाद क्या बोले वकील नीलेश?

आदित्य ठाकरे के घर के बाहर पहुंचने के बाद, वकील नीलेश ओझा ने कहा कि हमारे एक जूनियर वकील अभी उन्हें नोटिस दे रहे हैं। इस नोटिस में माफी और मुआवजे के तौर पर ₹500 करोड़ का डिमांड ड्राफ़्ट (DD) मांगा गया है। संविधान के सामने सब बराबर हैं। उन्होंने हमें वकालत की प्रैक्टिस नहीं करने देने की जो धमकी दी थी, उसके जवाब में हम उन्हें यह दिखाने आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, हम यह नोटिस देने सीधे आपके दरवाजे पर आए हैं। आप जितने चाहें उतने गुंडे ले आइए, जो चाहें वो कीजिए ।