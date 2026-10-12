'सीजेपी से मेरा कोई संबंध नहीं': प्रदर्शन पर ध्रुव राठी की सफाई, राजनीति में आने को लेकर क्या बोले?

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राठी ने कहा कि कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो यह उनकी राजनीतिक भूमिका है। उनका मानना है कि इस मामले को अदालत को भी देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि देश की संस्थाओं के पास कितनी स्वतंत्रता और अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मीडिया, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर दबाव होने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने अपनी बात में दो लोगों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उन पर देश की संस्थाओं को अपने प्रभाव में लेने की बात कही जाती है। राठी ने यह भी कहा कि पुलिस भी इस दबाव से अछूती नहीं है।राठी ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों समेत कई मुद्दों पर वीडियो बना चुके हैं। लेकिन इस बार उन्हें लगा कि मामला इतना गंभीर है कि सिर्फ वीडियो बनाना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आम नागरिक के तौर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का विचार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रदर्शन सामान्य तरीके से होगा और लोगों को अपनी बात रखने दी जाएगी। उनका उद्देश्य जमीन पर जाकर मुद्दे को समझना और उसमें भाग लेना था।राठी ने कहा कि इस मुद्दे पर अलग-अलग दिन अलग-अलग दलों के प्रदर्शन करने के बजाय सभी को मिलकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच आपसी मतभेद और अहम के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन गंभीर विषय पर सबको एक साथ आना चाहिए। उनके मुताबिक, सभी दलों और आम लोगों के संयुक्त प्रदर्शन से ही दबाव बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह आगे होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना पर विचार कर रहे हैं।राठी ने बताया कि हिरासत में 24 घंटे बिताने के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपने कामकाज और दबाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह केवल एक दिन के लिए कैदी थे, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी पूरी नौकरी के दौरान मानो कैदियों की तरह जीवन जीते हैं। राठी ने पुलिसकर्मियों पर काम के बोझ और उनकी तनख्वाह को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनकी परिस्थितियों को देखकर उन्हें पुलिसकर्मियों के प्रति सहानुभूति महसूस हुई।राठी ने दावा किया कि उनके घर के आसपास करीब 50 लोग तैनात हैं, जो चौबीसों घंटे उनकी तस्वीरें लेते हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उनके मुताबिक, उन्हें अनौपचारिक रूप से धमकी दी गई है कि अगर वह प्रदर्शन में शामिल हुए, तो उन्हें उसी समय हिरासत में ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह प्रदर्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी कोई तय योजना नहीं है। राठी ने बताया कि उन्होंने खुद पहल करते हुए अभिषेक को फोन किया था। अभिषेक ने उन्हें आने का सुझाव दिया और पहले बंगलूरू जाकर प्रकाश राज के कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही, जहां हटाए गए मतदाताओं से जुड़े मुद्दे को समझने का मौका मिलता। राठी ने दोहराया कि वह किसी पार्टी के सहयोगी या सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे से जुड़े हैं।