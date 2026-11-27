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अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत चीन से सस्ते कच्चे माल और कलपुर्जों का इस्तेमाल कर अपने तैयार उत्पादों की लागत कम कर रहा है। इससे भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन रही हैं, जबकि अमेरिकी उत्पादकों को बिक्री और निवेश के अवसर गंवाने पड़ रहे हैं। असल में अमेरिका की नजर भारत-चीन व्यापार घाटे से आगे भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में बढ़ती भूमिका पर है। अमेरिका को केवल भारत का निर्यात बढ़ना परेशान नहीं कर रहा, बल्कि चीन से आने वाले औद्योगिक सप्लाई के आधार पर भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत होना उसकी चिंता है।चीन से आयात, अमेरिका को निर्यात की भारतीय व्यापारिक रणनीति अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में भारत ने चीन से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीनें, बिजली से जुड़े उपकरण, बुनाई की मशीनें, इलेक्ट्रिक बैटरी, सेमीकंडक्टर और फोटोवोल्टिक सेल आयात किए। भारत की निर्यात सफलता का बड़ा हिस्सा इस्पात, सौर ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है। अमेरिकी आरोप है कि इन क्षेत्रों में भारत की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और उत्पादन संबंधी नीतियों का योगदान है।भारत की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, चीन से आयातित सस्ते कच्चे माल और कलपुर्जों के सहारे बढ़ता निर्यात तथा अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती हिस्सेदारी। भारत के लिए अहम सवाल यह है कि चीन से आयातित औद्योगिक संसाधनों के इस्तेमाल और अमेरिका को बढ़ते निर्यात के बीच संतुलन बनाते हुए अपने विनिर्माण हितों तथा वैश्विक व्यापारिक संबंधों की रक्षा कैसे की जाए। एशियाई विकास बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका को भारत से होने वाले विनिर्माण निर्यात में चीनी कच्चे माल और कलपुर्जों से होने वाले मूल्यवर्धन की हिस्सेदारी वर्ष 2017 में 2.3 प्रतिशत थी, जो 2024 में बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गई।अमेरिका का आरोप है कि भारत में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और उत्पादन के कारण अमेरिकी बाजार में कीमतें दबाव में आती हैं। इससे अमेरिका के अपने उद्योगों में निवेश, उत्पादन और क्षमता विस्तार प्रभावित होता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की चीन से आयातित कच्चे माल पर बढ़ती निर्भरता अमेरिकी कंपनियों को आपूर्ति बाधित होने और आर्थिक दबाव बनाए जाने के जोखिम में डालती है।भारत चीन से सस्ते में कच्चा माल व कलपुर्जे मंगाकर अपने विनिर्माण क्षेत्र की लागत घटा रहा है। इसके बाद तैयार उत्पादों को अमेरिकी बाजार में निर्यात कर रहा है। अमेरिका इस बात से परेशान है कि चीन अपनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल भारतीय उद्योगों और निवेश के माध्यम से तीसरे देशों के बाजारों तक पहुंचने के लिए कर सकता है।भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बड़ा बना हुआ है। जबकि अमेरिका भारतीय विनिर्मित वस्तुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में शामिल है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं के कुल प्रिस्क्रिप्शन में भारतीय दवाओं की हिस्सेदारी करीब 47 प्रतिशत है। जेनेरिक ठोस मौखिक दवाओं की खुराक में भारत की हिस्सेदारी लगभग 61 प्रतिशत तक है। अमेरिका का यह नया टैरिफ प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है। इस घटनाक्रम से भारतीय निर्यातकों, खासकर इस्पात, सौर ऊर्जा उपकरण, दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कंपनियों के सामने नई अनिश्चितता पैदा हो सकती है। यदि प्रस्तावित शुल्क लागू होते हैं तो अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है।भारत ने चीन से इस साल अप्रैल से अक्तूबर तक 96.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया। जबकि अप्रैल 25 से अक्तूबर 25 तक 73.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया था। भारत के आयात के मामले चीन नंबर एक पर व अमेरिका नंबर चार पर है। भारतीय निर्यात सबसे ज्यादा अमेरिका को होता है।