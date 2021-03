आपात स्थिति में उतरा ध्रुव : केवड़िया से लौटते वक्त अहमदाबाद के पास की इमर्जेंसी लैंडिंग

भारतीय सेना के एक एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टर को अहमदाबाद के समीप आपात स्थिति में उतरना पड़ा। यह केवड़िया से लौट रहा था। इसमें आर्मी की ट्रेनिंग कमान के प्रमुख ले. जन. राज शुक्ला, वायुसेना की दक्षिण-पश्चिम कमान के प्रमुख एयर मार्शल एसके गोटिया सवार थे। अहमदाबाद से करीब 30 किमी पहले इसकी एहतियाती लैंडिंग कराई गई। हालांकि इसकी वजह नहीं बताई गई है। बता दें केवड़िया में सेना के कमांडरों की तीन दिनी साझा बैठक आयोजित की गई थी। इसका शनिवार को समापन हुआ।

#WATCH An ALH Dhruv helicopter of Indian Army in which Army Training Command head Lt Gen Raj Shukla&Air Force’s South Western Air Command Chief Air Marshal SK Ghotia were flying, made precautionary landing 30 kms short of Ahmedabad while returning from Kevadia, Gujarat: Officials pic.twitter.com/cz3LEPkD0A