दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सीने में दर्द की शिकायत, आर्मी अस्पताल में कराया गया भर्ती

आर्मी अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया कि तबीयत बिगड़ने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अस्पताल लाया गया। उनके सीने में दर्द हो रहा था। राष्ट्रपति को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।

President Ram Nath Kovind visited Army Hospital (R&R) following chest discomfort this morning. He is undergoing routine check-up and is under observation. His condition is stable: Army Hospital (R&R)



(file photo) pic.twitter.com/A5hfrA3HXW