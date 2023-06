Cyclone Biparjoy: ‘बिपरजॉय' की वजह से श्रद्धालुओं के लिए बंद किया था द्वारकाधीश मंदिर, अब फिर से खुले द्वार

गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप ले चुका था। खतरे को देखते हुए गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया था। अब बिपरजॉय राजस्थान की ओर बढ़ गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने मंदिर को फिर से खोल दिया है। वहीं, भारी वर्षा के कारण सरस्वती नदी उफान पर है। बनासकांठा में शक्ति पीठ अंबाजी के पास कोटेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ गई है।



द्वारकाधीश मंदिर के द्वार खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी देखी गई। भक्तों ने उत्सव मनाया। मंदिर के बाहर लोग नाचते-गाते दिखे। गौरतलब है, 'बिपरजॉय' के गुजरात के कच्छ में जखौ बंदरगाह के पास संभावित रूप से गुरुवार को टकराने के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने देवभूमि द्वारका जिले में स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का फैसला किया था।

#WATCH | Gujarat: Devotees dance and celebrate as Dwarkadhish Temple in Devbhumi Dwarka reopens for devotees today after it was closed in view of #CycloneBiparjoy pic.twitter.com/baBnioPjmN

और पढ़ें



— ANI (@ANI) June 17, 2023 भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा था कि चक्रवात के गुरुवार शाम को बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान के रूप में आने की उम्मीद है, जिसमें हवा की अधिकतम गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। द्वारका के उपमंडल मजिस्ट्रेट और द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट के प्रशासक पार्थ तलसानिया ने कहा था कि चक्रवात की चेतावनी के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए गुरुवार को मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। हालांकि, दैनिक अनुष्ठान पुजारियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। अब मंदिर के द्वार सबके लिए खुल गए हैं। ऐसे में, श्रद्धालुओं में उत्साह देखना तो बनता ही है।



वहीं, दूसरी ओर एक वीडियो सामने आई है, जिसमें कोटेश्वर महादेव मंदिर के आसपास पानी भरा हुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि गुजरात में भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से सरस्वती नदी उफान पर है साथ ही बनासकांठा में शक्ति पीठ अंबाजी के पास कोटेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ गई है।

#WATCH | Gujarat | Saraswati River overflows due to heavy rainfall, and floods the area around Koteshwar Mahadev temple, near Shakti Peeth Ambaji in Banaskantha. pic.twitter.com/8cpWsGVdvd विज्ञापन June 17, 2023

विज्ञापन