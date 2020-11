डॉलर तस्करी : यूएई दूतावास के कर्मचारी को आरोपी बनाने की कोर्ट से इजाजत मांगी

केरल में कोच्चि की एक अदालत (आर्थिक अपराध) ने गुरुवार को सीमा शुल्क विभाग के उस आवेदन को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसमें विभाग ने डॉलर तस्करी के मामले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दूतावास में कार्यरत मिस्र के नागरिक खालिद मुहम्मद अली शौकरी को आरोपी बनाने की अनुमति मांगी थी। सीमा शुल्क विभाग के इस आवेदन पर नौ नवंबर को सुनवाई होगी।

Kochi: Additional Chief Judicial Magistrate Court (Economic Offences) posts to Nov 9 the application of Customs Department to include Khalid Muhammad Ali Shoukri, an Egyptian national who was an employee in UAE Consulate as an accused in the dollar smuggling case