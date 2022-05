{"_id":"6281c8b5d88a305d4d7c6bb4","slug":"covid-weekly-update-new-cases-in-country-decreased-by-20-percent-cases-also-decreasing-continuously-in-delhi-ncr","type":"story","status":"publish","title_hn":"Covid Weekly Update : देश में नए केस 20 फीसदी घटे, दिल्ली एनसीआर में भी लगातार कम हो रहे मामले","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 16 May 2022 09:14 AM IST