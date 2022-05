{"_id":"6285c781b0953e4f1a39bb98","slug":"covid-vaccine-booster-dose-why-who-forbade-the-youth-for-this-know-who-can-get-another-booster-dose","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वैक्सीन बूस्टर डोज : डब्ल्यूएचओ ने क्यों युवाओं को इसके लिए मना किया, जानिए कौन लगवा सकते हैं दूसरी बूस्टर डोज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Thu, 19 May 2022 10:13 AM IST