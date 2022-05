{"_id":"627c8da3799e0e294d2625f1","slug":"covid-19-india-2-827-new-corona-cases-reported-in-24-hours-number-of-deaths-also-decreased-compared-to-yesterday","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना संक्रमण: 24 घंटे में सामने आए 2,827 नए मामले, कल के मुकाबले मौतों की संख्या भी घटी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Thu, 12 May 2022 10:01 AM IST