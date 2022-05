{"_id":"6294476b4240e326f70903e1","slug":"covid-19-2706-new-cases-found-in-24-hours-active-cases-crossed-17-thousand-25-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"COVID-19 : चौबीस घंटे में मिले 2706 नए संक्रमित, सक्रिय केस 17 हजार पार, 25 की मौत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 30 May 2022 09:56 AM IST