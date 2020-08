Coronavirus test in India: देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा नमूनों का किया गया परीक्षण

देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है। देश ने एक दिन में दस लाख कोविड-19 परीक्षणों का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है।

India crosses the milestone of 1 million #COVID19 tests a day. More than 10 lakh people tested in the last 24 hours: Ministry of Health pic.twitter.com/FrhsQcWLgy