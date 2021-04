दुखद: कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना से निधन, बेटी उद्धव सरकार में है शिक्षा मंत्री

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का बुधवार सुबह निधन हो गया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद एकनाथ गायकवाड़ का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। एकनाथ गायकवाड की बेटी वर्षा गायकवाड महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री हैं। जानकारी के मुताबिक, ब्रीच कैंडी अस्पताल में सुबह करीब 10 बजे एकनाथ गायकवाड ने अंतिम सांस ली।

Former Congress MP and party's senior leader Eknath Gaikwad passes away in Mumbai. He was state minister Varsha Gaikwad's father.