{"_id":"6274a2b8db295219f7054744","slug":"corona-more-infected-but-active-cases-decrease-worrying-about-increasing-number-of-patients","type":"story","status":"publish","title_hn":"देश में कोरोना : और बढ़े संक्रमित, लेकिन सक्रिय केस घटे, बढ़ती मरीजों की संख्या से चिंता","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 06 May 2022 09:53 AM IST