{"_id":"628c5be0b7acb20bd17e13b8","slug":"corona-cases-in-india-today-24-may-covid19-cases-india-coronavirus-cases-today-health-ministry","type":"story","status":"publish","title_hn":"Corona Cases India: कोरोना से राहत, दो हजार से नीचे पहुंची संक्रमितों की संख्या, 31 की मौत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 24 May 2022 09:54 AM IST