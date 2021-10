{"_id":"615815a08ebc3e09f1374e37","slug":"corona-cases-in-india-coronavirus-third-phase-in-india-nine-states-of-india-increase-corona-cases","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0924\u0940\u0938\u0930\u0940 \u0932\u0939\u0930: \u0928\u094c \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0922\u093c \u0930\u0939\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0926\u0947\u0936\u092d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915\u094d\u091f\u093f\u0935 \u0915\u0947\u0938 \u0915\u092e, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u0902\u0915\u0921\u093c\u0947?","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

कोरोना की तीसरी लहर: नौ राज्यों में बढ़ रहे मामले, लेकिन देशभर में एक्टिव केस कम, जानें क्या कहते हैं आंकड़े?

सार Corona Cases In India In Last 24 Hours: मरीजों की संख्या के मामले में केरल ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां हर रोज 13-14 हजार नए मरीज मिलते हैं और 80-95 मरीजों की मौत हो रही है। वैश्विक स्तर पर भी कई देशों में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी शुरू हो गई है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की सबसे कम आबादी वाले राज्यों में गिने जाने वाले मिजोरम में इस समय कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार सबसे ज्यादा है। यहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे ज्यादा 17.93% है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट यानी जितने लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है, उनमें ज्यादातर संक्रमित पाए जा रहे हैं। मिजोरम की कुल आबादी करीब 12 लाख है। यहां हर रोज सात हजार लोगों की जांच हो रही है और इनमें 1000 से 1200 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। मिजोरम में अब तक 94 हजार 830 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 14 हजार 736 एक्टिव केस हैं। मतलब इन मरीजों का इलाज चल रहा है। 79 हजार 781 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 313 की मौत हो चुकी है। नेशनल हेल्थ मिशन मिजोरम के निदेशक इरिक जोमवाइया कहते हैं, 'मिजोरम में पिछले कुछ दिनों में सामने आए नए मरीजों में 30% की उम्र 18 साल से कम है। बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है और लोगों ने कोरोना के नियमों से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है।' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त और सितंबर में यहां मिले कोरोना मरीजों में करीब 16% की उम्र 0-10 साल है। ये देश के कुल संक्रमित बच्चों के राष्ट्रीय औसत से भी दोगुना है। इनमें से काफी मामले स्कूल और अनाथालय से सामने आए हैं। देश में मिजोरम के बाद केरल में सबसे ज्यादा केस पॉजिटिविटी रेट है। यहां 14% की रफ्तार से कोरोना मरीज मिल रहे हैं। हालांकि, हर रोज संक्रमितों के बढ़ने के मामले में केरल टॉप पर है। यहां शुक्रवार को देश में सबसे ज्यादा 13 हजार 767 लोग संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत केरल में ही हो रही है। यहां शुक्रवार को 95 लोगों की जान गई। अब तक 25 हजार 182 लोग दम तोड़ चुके हैं। 3.5 करोड़ की आबादी वाले केरल में अब तक 46.94 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1.42 लाख मरीज ऐसे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 45 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 6-8 हफ्ते देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। फेस्टिव सीजन में अगर सावधानी हटी तो तेजी से संक्रमितों की संख्या में इजाफा होगा। अगर इस दौरान सभी ने सावधानी रखी और कोरोना के नियमों का पालन किया तो इसके बाद केस तेजी से घटने लगेंगे। राज्य कितने फीसदी केस बढ़े मिजोरम 25.1% हरियाणा 19% गुजरात 16.9% झारखंड 14.3% गोवा 7.3% हिमाचल प्रदेश 3.5% मध्य प्रदेश 2.9% तमिलनाडु 0.9% पश्चिम बंगाल 0.3% (सोर्स : covid19india.org)

नोट : इन राज्यों में हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। ये आंकड़े उन्हीं संख्या पर आधारित हैं। राज्य एक्टिव केस अब तक हुईं मौतें केरल 1.42 लाख 25,182 महाराष्ट्र 36 हजार 1.39 लाख तमिलनाडु 17 हजार 35 हजार मिजोरम 14,736 313 कर्नाटक 12,469 37,807

नोट : एक्टिव केस का मतलब ऐसे मरीजों की संख्या, जिनका अभी इलाज चल रहा है।



