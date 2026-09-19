केरलम: सीएम सतीशन की दूसरी शादी से जुड़े दस्तावेजों का क्या है मामला? कांग्रेस नेता बोले- इसके पीछे बड़ी साजिश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 19 Sep 2026 05:14 PM IST
सार
केरलम में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को लेकर एक मलयालम टीवी चैनल के एमडी एंटो ऑगस्टिन की कथित टिप्पणियों पर दर्ज मामले में कांग्रेस नेता राजू पी. नायर ने पुलिस को अपना बयान दिया है। नायर ने शक जताया कि सतीशन को बदनाम करने के लिए सामने लाई गई जानकारी किसी दबाव की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे क्या आरोप हैं?
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विस्तार
केरलम में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन से जुड़े एक मामले ने राजनीतिक और पुलिस जांच का रूप ले लिया है। कांग्रेस नेता राजू पी. नायर ने शनिवार को पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। मामला एक मलयालम टीवी चैनल के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टिन की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। नायर ने सतीशन को बदनाम करने की कथित साजिश की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ऑगस्टिन की ओर से सामने लाई गई जानकारी के पीछे दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है।
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क्या है पूरा मामला और सतीशन को लेकर क्या कहा गया था?मामला उस वक्त सामने आया, जब रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टिन ने दावा किया कि दो लोग उनके पास कुछ दस्तावेज लेकर आए थे। इन दस्तावेजों को कथित तौर पर सतीशन की दूसरी शादी से जुड़ा बताया गया था। बाद में इन दस्तावेजों के फर्जी होने का आरोप लगाया गया। इसी आधार पर कांग्रेस नेता राजू पी. नायर ने शिकायत देकर सतीशन को बदनाम करने की कथित साजिश की जांच की मांग की। उनकी शिकायत पर तिरुवनंतपुरम सिटी साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामले को यहां के कलामस्सेरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।
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पुलिस के सामने राजू पी. नायर ने क्या बयान दिया?राजू पी. नायर शनिवार सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। बयान देने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पुलिस के सामने अपनी आशंका रखी है कि यह खुलासा दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की साजिश की जांच होनी चाहिए। नायर ने यह भी कहा कि अगर एंटो ऑगस्टिन को भरोसा था कि उनके पास पहुंचे दस्तावेज फर्जी हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी। उनके मुताबिक इसी वजह से उन्हें इस खुलासे के पीछे साजिश का शक है।
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