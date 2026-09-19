दादा रहे केंद्रीय मंत्री, पोती बनीं विदेश में सांसद: महाराष्ट्र की नीला पहुंची स्वीडिश संसद, जानें कौन हैं?

महाराष्ट्र के जाने-माने शिक्षाविद् अशोक विखे पाटील की बेटी नीला विखे पाटील स्वीडन की संसद पहुंच गई हैं। शनिवार को उनके निर्वाचित होने की घोषणा की गई। 41 वर्षीय नीला ने स्टॉकहोम सिटी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीता है। स्वीडन में 13 सितंबर को मतदान हुआ था। अपनी जीत के बाद नीला ने पीटीआई से कहा, '349 सदस्यों वाली संसद का हिस्सा बनकर अच्छा लग रहा है। मैं शहर और देश के लिए योगदान देने को लेकर उत्साहित हूं।' उन्होंने कहा कि वह उन लोगों की आवाज बनना चाहती हैं, जो मतदान नहीं कर सकते। बच्चों का कल्याण और पर्यावरण उनके प्रमुख रुचि के क्षेत्र होंगे।

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