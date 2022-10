Congress President Polls: थरूर बोले- बदलाव चाहते हैं तो मुझे दें वोट, खरगे पर कहा- हमारे बीच कोई जंग नहीं

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर चुके हैं। अभी तक यह मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, लेकिन असली लड़ाई खरगे और थरूर के बीच ही मानी जा रही है।

#WATCH | Congress presidential candidate Shashi Tharoor says, "This isn't a battle...Let party workers choose, that's our message. I'm saying that if you're satisfied with party's working,vote for Kharge sahab. If you want change, I'm there. But there's no ideological problem..." pic.twitter.com/N2pHXzY0BM