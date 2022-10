Congress President Election: खरगे के समर्थन में आए मनीष तिवारी और गहलोत, चुनाव के बचे हैं बस कुछ दिन

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। पद के उम्मीदवार शशि थरूर और अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खरगे अपना समर्थन मांगने के लिए अलग-अलग राज्यों में जाकर बैठकें कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। वहीं खरगे के समर्थन में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आ गए हैं।

#WATCH | Congress MP Manish Tewari speaks on G23 supporting Kharge instead of Tharoor for election of Congress presidential post, says, " ...Kharge has spent several years, has grown from lowest posts in party. Congress needs stability which I feel Kharge can provide... " pic.twitter.com/oGd6DdFTI7