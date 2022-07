Adhir Ranjan Chowdhury: अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मांगी माफी, महामहिम पर की थी अमर्यादित टिप्पणी

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी अमर्यादित टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माफी मांगी है। उन्होंने एक पत्र जारी कर माफी मांगी है। इसमें उन्होंने लिखा है- "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं माफी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

#WATCH | Delhi: I am waiting for BJP to term me terrorist & arrest me under UAPA.They want to become champions of tribals, but hide how murders are happening. Laws brought under Sonia Gandhi are being changed. They are working against tribals," says Cong MP Adhir Ranjan Chowdhury pic.twitter.com/VXG3OSXVA3