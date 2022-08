Assam: 'मुगलों ने हिंदुस्तान को आकार दिया, मुझे उनपर गर्व', कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक का विवादित बयान

असम के बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक ने मुगलों के बारे में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुगलों ने छोटे राज्यों में बंटे भारत को हिंदुस्तान का रूप दिया इसलिए मुझे मुगलों पर गर्व है। हालांकि, मैं मुगल नहीं हूं न ही उनका वंशज हूं। उन्होंने एक हिंदुस्तान को एक आकार दिया है। उन्होंने कहा कि मुगलों के बिना देश का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा होता।

#WATCH | Guwahati, Assam: Congress MP Abdul Khaliq says, "...India, which was divided into small (princely) states, was given the form of Hindustan. So I'm proud of the Mughals, but I'm not a Mughal,not their descendant. They gave a shape, the name Hindustan so I'm proud of them" pic.twitter.com/5423Cp3jTc