तमिलनाडु: फिर साथ आ सकते हैं डीएमके-कांग्रेस, अलागिरी बोले- गठबंधन में कोई समस्या नहीं

तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर माना जा रहा है कि डीएमके और कांग्रेस साथ आ सकते हैं। कांग्रेस नेता के एस अलागिरी ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मिलने के बाद कहा कि हमारे गठबंधन में कोई समस्या नहीं है। ऐसे मतभेद थे जिन्हें सुलझा लिया गया। हमने अपने विचार सामने रखे, राज्य चुनाव (2021) और उसके बाद भी गठबंधन जारी रहेगा।

K S Alagiri,Congress after meeting DMK President MK Stalin: There is no problem in our alliance. There were differences which were sorted out.We put forward our views,the alliance will continue for state elections(2021) and even after that. #TamilNadu pic.twitter.com/Ev1YYZiM0G