फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Congress Declares October 8 as Black Day, Announces Nationwide Protests Over INDIA Bloc MPs Detention

कल देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन: इंडिया ब्लॉक के सांसदों से बदसलूकी से भड़की, कहा- आज लोकतंत्र का काला दिन

Wed, 07 Oct 2026 09:07 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 07 Oct 2026 09:07 PM IST
सार

कांग्रेस ने आज के दिन को भारतीय लोकतंत्र के लिए 'काला दिवस' घोषित करते हुए कल देशभर में विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ कथित तौर पर बलपूर्वक व्यवहार और लाठीचार्ज का आरोप लगाया। 

विज्ञापन
Congress Declares October 8 as Black Day, Announces Nationwide Protests Over INDIA Bloc MPs Detention
कल देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कांग्रेस ने 8 अक्तूबर को भारतीय लोकतंत्र के लिए 'काला दिवस' घोषित किया है। पार्टी ने कहा है कि इस मौके पर देशभर में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस का यह फैसला उसके नेताओं और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में आया है।

विज्ञापन


कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की। पार्टी ने अपने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के संगठनों से 8 अक्तूबर को विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को कहा है।
विज्ञापन


राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी का आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग को लेकर शांतिपूर्वक जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोक दिया गया। पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य सांसदों के साथ कथित तौर पर बलपूर्वक व्यवहार किया गया और लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस ने इसे गंभीर घटना बताते हुए कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार संविधान पर हमला है।
विज्ञापन
विज्ञापन




'जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं हटते, जारी रहेगी लड़ाई'
कांग्रेस ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अपना विरोध तब तक जारी रखेगी, जब तक ज्ञानेश कुमार को उनके पद से नहीं हटाया जाता और चुनावी व्यवस्था की अखंडता बहाल नहीं हो जाती। पार्टी ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों (PCC), जिला कांग्रेस समितियों (DCC) और ब्लॉक कांग्रेस समितियों (BCC) को तत्काल प्रभाव से प्रदर्शन की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से व्यापक प्रदर्शन की अपील की
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी संदेश में 8 अक्तूबर को राज्य, जिला और ब्लॉक/मंडल स्तर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया है। पार्टी ने इसे बेहद जरूरी बताते हुए सभी संबंधित इकाइयों से तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed