कल देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन: इंडिया ब्लॉक के सांसदों से बदसलूकी से भड़की, कहा- आज लोकतंत्र का काला दिन

कांग्रेस ने 8 अक्तूबर को भारतीय लोकतंत्र के लिए 'काला दिवस' घोषित किया है। पार्टी ने कहा है कि इस मौके पर देशभर में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस का यह फैसला उसके नेताओं और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में आया है।

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8 अक्टूबर- भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस इस मौके पर कांग्रेस पार्टी देशभर में हल्ला बोलेगी ✊ — Congress (@INCIndia) October 7, 2026

कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की। पार्टी ने अपने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के संगठनों से 8 अक्तूबर को विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को कहा है।कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग को लेकर शांतिपूर्वक जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोक दिया गया। पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य सांसदों के साथ कथित तौर पर बलपूर्वक व्यवहार किया गया और लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस ने इसे गंभीर घटना बताते हुए कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार संविधान पर हमला है।कांग्रेस ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अपना विरोध तब तक जारी रखेगी, जब तक ज्ञानेश कुमार को उनके पद से नहीं हटाया जाता और चुनावी व्यवस्था की अखंडता बहाल नहीं हो जाती। पार्टी ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों (PCC), जिला कांग्रेस समितियों (DCC) और ब्लॉक कांग्रेस समितियों (BCC) को तत्काल प्रभाव से प्रदर्शन की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी संदेश में 8 अक्तूबर को राज्य, जिला और ब्लॉक/मंडल स्तर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया है। पार्टी ने इसे बेहद जरूरी बताते हुए सभी संबंधित इकाइयों से तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है।