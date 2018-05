कर्नाटक में राज्यपाल द्वारा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्यौता दिए जाने के बाद गोवा और मणिपुर में कांग्रेस पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने झंडा बुलंद कर दिया है। इन राज्यों में विपक्ष की मांग है कि जिस तरह कर्नाटक में जिस मॉडल के तहत राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है ठीक उसी आधार पर गोवा, मणिपुर, मेघालय और बिहार में भी राज्यपाल को उन पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए जो राज्य में बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन जोड़-तोड़ की राजनीति में फिसड्डी रहीं और सरकार बनाने में चूक गईं।

Goa: 13 Congress MLAs at Raj Bhavan, hand over memorandum to Governor Mridula Sinha saying Congress is the single largest party in the state pic.twitter.com/WCJ2DilCFN