{"_id":"6270ae51ab0f9615f1457e9d","slug":"confirmation-of-xe-variant-in-the-country-first-two-unconfirmed-cases-were-found-in-maharashtra-and-gujarat-official-said-no-worry","type":"story","status":"publish","title_hn":"देश में एक्सई वैरिएंट की पुष्टि : पहले महाराष्ट्र व गुजरात में मिले थे दो अपुष्ट मामले, विशेषज्ञ बोले-चिंता की बात नहीं","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 03 May 2022 09:53 AM IST