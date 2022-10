Kolkata : गांधीजी का असुर के रूप में चित्रण, हिंदू महासभा के खिलाफ शिकायत, बवाल के बाद प्रतिमा में बदलाव

दक्षिण-पूर्व कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पांडाल में लगी मां दुर्गा की प्रतिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथित तौर पर असुर के रूप में चित्रण को लेकर अभा हिंदू महासभा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। प्रतिमा को लेकर रविवार को गांधी जयंती के मौके पर बवाल मच गया था।

Kolkata, WB | Complaint has been filed against All India Hindu Mahasabha whose pandal had showcased an idol resembling Mahatma Gandhi instead of Asura that is killed by Goddess Durga.