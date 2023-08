Protest in UK: ग्रीनपीस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े से ढका पीएम सुनक का घर; जानें क्यों उठाया ये कदम

ब्रिटेन के यॉर्कशायर शहर में ग्रीनपीस संस्था से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के घर को काले कपड़े से ढक दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने यह कदम सुनक सरकार की पर्यावरण विरोधी नीतियों के विरोध में उठाया है। प्रदर्शनकारी उत्तरी सागर में तेल-गैस उत्पादन जारी रखने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस ने इस मामले में चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

NEWS FLASH: The science is clear, for a safe climate there must be NO NEW oil and gas projects. @RishiSunak you can’t be serious about approving more oil and gas?#NoNewOil #StopRosebank #Greenpeace pic.twitter.com/CDdXYaW7DJ