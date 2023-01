Republic Day: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी दिल्ली पहुंचे, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी दिल्ली पहुंचे। वे मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे।

#WATCH | Egyptian President Abdel Fattah El –Sisi arrives in Delhi. He will attend the #RepublicDayParade as the Chief Guest.