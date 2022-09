Story Jammu and Kashmir CEO : जम्मू और कश्मीर में मतदाता संख्या पर मची रार के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी हटाए गए

जम्मू और कश्मीर में चुनाव को लेकर चल रही सियासी रस्साकशी के बीच प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने यहां तैनात मुख्य चुनाव अधिकारी आईएएस हिरदेश कुमार को हटा दिया है। उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

Chief Electoral Officer of Jammu and Kashmir Hirdesh Kumar appointed as Deputy Election Commissioner, Election Commission of India, for a tenure of 5 years pic.twitter.com/kwwkMVBsos