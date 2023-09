Updates:राजकोट में घर के अंदर रासायनिक बोतलों में विस्फोट से लगी आग; पढ़ें देश की अहम खबरें

गुजरात के राजकोट जिले के शास्त्री नगर इलाके में बुधवार को एक घर के अंदर विस्फोट होने का मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर, घर के अंदर कुछ रासायनिक बोतलें फट गईं जिसके कारण आग लग गई। जैसे ही इस घटना के बारे में दमकल विभाग के अधिकारियों को जैसे ही जानकारी हुई वे मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जारी है। घटना के समय और कारणों का सटीक पता अभी पता नहीं चल पाया है। घटना पर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

#WATCH | Gujarat: An explosion occurred after chemical bottles exploded inside a house in the Shastri Nagar area of Rajkot. Fire tenders are present at the spot.