सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई स्वदेशी वैक्सीन (HPV vaccine) अगले कुछ माहों में बाजार में आ जाएगी। सीरम के प्रमुख अदार पूनावाला ने इसकी कीमत समेत कई बातों को लेकर गुरुवार को कई अहम बातें कहीं।

We'll announce the price in a few months, it'll be approx Rs 200-400. We will finalise after manufacturing and discussion with Govt of India: Adar Poonawalla, CEO, Serum Institute of India on country's first Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine (qHPV) against Cervical Cancer pic.twitter.com/XG22MwsHK7

पूनावाला ने बताया कि वैक्सीन की कीमत उत्पादकों व भारत सरकार से चर्चा के बाद तय की जाएगी, लेकिन यह लगभग 200 से 400 रुपये के बीच होगी। गुरुवार को इस वैक्सीन की वैज्ञानिक पूर्णता के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। वैज्ञानिक पूर्णता से आशय यह है कि टीके से संबंधित शोध एवं विकास का काम पूरा गया है और टीके को जनता को उपलब्ध कराने का अगला चरण होगा।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहला टीका लेकर आया है। यह बीमारी कम उम्र की महिलाओं में प्रचलित है। यह वैक्सीन सस्ती होगी। देश के पहले क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन (क्यूएचपीवी) को लेकर अदार पूनावाला ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए यह देश में विकसित पहला टीका है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों को धन्यवाद, जिनके प्रयासों से देश में बचावकारी दवाओं व टीकों का विकास हो रहा है।



Delhi | India has come out with the first indigenously developed vaccine for cervical cancer, prevalent among women of the younger age group. Thanks to PM we can now afford to look for preventive healthcare. This vaccine will be affordable: Union Minister Jitendra Singh pic.twitter.com/3Wa6OnDK7b