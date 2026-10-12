अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम?: केंद्र ने राज्यों से कहा- इलाज की दरें ऐसी जगह लगाएं, जहां सबको दिखें

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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस संबंध में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मौजूदा नियमों के पालन की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाज से जुड़ी फीस की जानकारी मरीजों और उनके परिजनों को आसानी से दिखाई दे।मंत्रालय के अनुसार, अस्पतालों में सेवाओं और सुविधाओं की दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने से मरीजों को इलाज पर होने वाले संभावित खर्च का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। इससे वे अपने बजट के अनुसार बेहतर निर्णय ले सकेंगे।स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (सेंट्रल गवर्नमेंट) रूल्स, 2012 का हवाला दिया है। इन प्रावधानों के तहत उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां केंद्रीय कानून लागू है, संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को अपनी सेवाओं और सुविधाओं की दरें ऐसी जगह प्रदर्शित करनी होती हैं, जहां मरीज और उनके परिजन उन्हें आसानी से देख सकें। यह जानकारी अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध होनी चाहिए।मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय कानून लागू नहीं है, वहां स्वास्थ्य संस्थानों का नियमन संबंधित स्थानीय नियमों के तहत किया जाता है। इनमें से कई व्यवस्थाओं में भी सेवा शुल्क प्रदर्शित करने से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं।केंद्र सरकार का मानना है कि इलाज की दरों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से अस्पतालों के बिल को लेकर होने वाली उलझन और विवाद कम हो सकते हैं। मरीजों को अलग-अलग सेवाओं के संभावित खर्च की जानकारी मिलने से वे इलाज के विकल्पों पर बेहतर तरीके से विचार कर सकेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। ऐसे में संबंधित नियमों को लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की है।स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में इलाज कराने आने वाले विदेशी मरीजों के लिए भी पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों के लिए उपलब्ध इलाज के पैकेज की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें।मंत्रालय के अनुसार, इससे विदेश से आने वाले मरीजों को इलाज के विकल्प चुनने में आसानी होगी और कीमतों से जुड़ी शिकायतों में कमी आ सकती है। साथ ही, भारत को चिकित्सा और आयुष उपचार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने कैंसर की दवाओं पर कारोबारियों के मुनाफे की सीमा तय करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य दवाओं पर जरूरत से ज्यादा मार्जिन को रोकना और कारोबारियों को उचित मुनाफा देना है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र उन कैंसर की दवाओं की सूची जारी करेगा, जिन पर 30 प्रतिशत की ट्रेड मार्जिन सीमा लागू होगी। बाजार की स्थिति और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए इस सूची में समय-समय पर नई दवाएं भी जोड़ी जाएंगी। हालांकि, कम कीमत वाली दवाओं को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों को लेकर व्यापक स्तर पर समीक्षा करने की जरूरत बताई। अदालत ने कहा कि कीमतों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया केवल कैंसर की दवाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे दवा बाजार की भी जांच होनी चाहिए। अदालत ने गैर-अनुसूचित दवाओं की शुरुआती कीमतों को नियंत्रित करने और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों पर सीमा तय करने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तारीख तय की है।