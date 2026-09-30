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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: दीपके बोले- 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर जुटेंगे, पुलिस की सख्ती पर क्या कहा?

Sat, 03 Oct 2026 12:00 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 03 Oct 2026 12:00 AM IST
सार

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। उन्होंने सरकार और पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने की चेतावनी दी।

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अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह प्रदर्शन 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया जाएगा। दीपके ने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यह आंदोलन होगा।

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जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन करेगी, दीपके क्या बोले?

उन्होंने शुक्रवार, 2 अक्तूबर को यह घोषणा की। इससे पहले दिन में, मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में दीपके ने "जंतर मंतर 2.0" की चेतावनी दी थी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में देर रात कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तो पूरे भारत से कॉकरोच दिल्ली पहुंचेंगे। वे 10 अक्तूबर को जंतर मंतर पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। दीपके ने यह भी कहा कि यदि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती है, तो जहां भी उन्हें रोका जाएगा, वही स्थान उनका जंतर मंतर बन जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। दीपके ने कहा कि वे महात्मा गांधी के दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे।

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प्रदर्शन का क्या है उद्देश्य?

दीपके के अनुसार, यह भारतीय लोकतंत्र को बचाने की एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर नागरिक जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है, उसे इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। सरकार और दिल्ली पुलिस को यह तय करना होगा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करते हैं या नहीं। उन्हें 20 जुलाई को देखी गई पुलिस की क्रूरता को दोहराना नहीं चाहिए।

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पहले कब हुआ था प्रदर्शन?

पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के पहले के आंदोलन पर कार्रवाई की थी। वह आंदोलन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आयोजित किया गया था। दीपके ने सरकार और पुलिस से नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने का आग्रह किया है।

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