सीबीआई: इस कंपनी ने दिया 'पंजाब नेशनल बैंक' को झटका'; पहुंचाया 93.44 करोड़ रुपये का नुकसान, कई जगहों पर रेड

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सीबीआई ने यह मामला 30 सितंबर को पंजाब नेशनल बैंक, एसएएम ब्रांच, मुंबई की शिकायत पर दर्ज किया है। यह मामला हंजर बायोटेक एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों, गारंटरों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया है। इसके कारण शिकायतकर्ता बैंक को लगभग 93.44 करोड़ रुपये का कथित गलत नुकसान हुआ।सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची है। बैंक से संबंधित पार्टी के इनवॉइस पर 135 करोड़ रुपये का टर्म लोन लिया गया। उस पैसे को उन कामों के लिए इस्तेमाल किया या कहीं और भेज दिया, जिनके लिए उसे मंजूरी नहीं मिली थी। इसके चलते बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ है।तलाशी के दौरान, सीबीआई ने जांच से जुड़े बैंक के दस्तावेज और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए हैं। साजिश की पूरी हद का पता लगाने, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों सहित इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की पहचान करने और लोन के पैसे के अंतिम इस्तेमाल का पता लगाने के लिए जांच जारी है।