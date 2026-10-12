'संविधान लेकर चलने से वह समझ नहीं आती': राहुल गांधी को सीजेआई से नहीं मिला मिलने का वक्त: भाजपा ने ली चुटकी

मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की राहुल गांधी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि न्यायपालिका को रोजमर्रा की राजनीतिक लड़ाई से दूर और ऊपर रखना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता हासिल करने की बेचैनी में शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को ही राजनीतिक नाटक में उलझा दिया है।

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