Budget Session 2020 Live: नागरिकता कानून पर राष्ट्रपति बोले- गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया

10:16 AM, 31-Jan-2020

संसद के बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार से शुरू हो रहा है। जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। वहीं सरकार शुक्रवार को दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जबकि शनिवार को आम बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष ने सीएए, एनआरसी को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इसी के तहत संसद भवन के बाहर कांग्रेस की अतंरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं। कांग्रेस और विपक्षी सांसद लगातार नो एनआरसी, नो सीएए के नारे लगा रहे हैं।

Delhi: Opposition leaders including Congress Interim President Sonia Gandhi protest in front of Gandhi Statue in Parliament premises against #CAA_NRC_NPR #BudgetSession pic.twitter.com/nxJX8vceZV