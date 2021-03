सुखद संकेत: पुंछ-रावलकोट क्रॉसिंग पाइंट पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई

भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य करने की एक बार पहल होती नजर आ रही है। शुक्रवार को पुंछ-रावलकोट सीमा क्रॉसिंग पाइंट पर दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। इस बैठक में दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच पूर्व में बनी सहमति यानी डीजीएमओ अंडर स्टैंडिंग 2021 पर आगे बात हुई। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी। बता दें, दोनों देशों ने हाल ही में सीमा पर संघर्ष विराम लागू करने का निर्णय लिया था। इसके बाद मार्च माह सीमा पर गोलीबारी एकदम थम गई है।

Post the DGsMO Understanding 2021, a Brigade Commander Level Flag meeting was held between Indian and Pakistan armies at Poonch-Rawalkot crossing point today to discuss implementation mechanism as per the understanding: Indian Army pic.twitter.com/1uqSv2GBnQ