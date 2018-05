बता दें कि पिछले चार दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तस्वीर को लेकर बबाल मचा हुआ है। एहियात के तौर पर अलीगढ़ में इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। त्रिवेदी से पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रशासन से इस मुद्दे का संवेदनशील समाधान निकालते हुए तस्वीर को हटाने की अपील की थी।



केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए'। उन्होंने कहा, 'हिन्दुस्तान के लोग जिन्ना को खलनायक के रूप में देखते हैं, इसलिए उस तस्वीर को हटा देना चाहिए।

People who are standing with Jinnah today, are the same people who stood with terrorist like Afzal Guru. It is unfortunate that certain people are standing by the side of a person (Muhammad Ali Jinnah) who was responsible for the division of this country: Sudhanshu Trivedi, BJP pic.twitter.com/vUSlvN5IRl