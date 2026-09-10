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भाजपा ने मोर्चों के प्रभारी बदले: बैजयंत पांडा को ओबीसी और सतीश पूनिया को एसटी मोर्चे की कमान, देखें सूची

Thu, 10 Sep 2026 12:47 PM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 10 Sep 2026 12:47 PM IST
सार

भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में नियुक्ति के बाद अब अपने प्रमुख मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं लिस्ट में किन-किन का नाम शामिल है। 

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BJP reshuffles in charges of its wings Baijayant Panda gets charge of OBC Morcha and Satish Poonia ST Morcha
अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने विभिन्न मोर्चों के लिए नए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने संगठनात्मक जिम्मेदारियों का बंटवारा करते हुए वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग मोर्चों की कमान सौंपी है।

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किस नेता को कौन सी मिली जिम्मेदारी?
जानकारी के मुताबिक, हरीश द्विवेदी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, डी. पुरंदेश्वरी को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा का प्रभारी संजय भाटिया को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, बैजयंत पांडा को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी लाल सिंह आर्य को दी गई है, जबकि सतीश पूनिया अनुसूचित जनजाति (ST) मोर्चा के प्रभारी होंगे। पार्टी ने गजेंद्र पटेल को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी नियुक्त किया है।
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क्या काम करते हैं ये मोर्चे?
भाजपा के विभिन्न मोर्चे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पार्टी की गतिविधियों और संगठनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नए प्रभारियों की नियुक्ति को संगठन को मजबूत करने और अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
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(खबर अपडेट की जा रही)

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