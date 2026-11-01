इंडिया ब्लॉक की रैली पर बरसी भाजपा: संबित पात्रा बोले- विपक्ष का फ्लॉप शो, रामलीला मैदान में 40% जगह खाली थी

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने रैली में भीड़ जुटाने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैदान का करीब 40 फीसदी हिस्सा खाली था। पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम ने रैली में 10 लाख लोगों के पहुंचने की बात कही थी, लेकिन मौके पर ऐसा नजर नहीं आया।

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#WATCH | Delhi: BJP MP Sambit Patra says, "You can see in the background that 40 percent of the Ramlila Maidan, 40% of the space, was vacant. Rahul Gandhi and his team claimed that 10 lakh people would attend. Out of 28,000 chairs, around 5,000–7,000 were empty at 3:30–4 PM. This is the reality behind Congress's claim of 10 lakh attendees..." विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) November 1, 2026

संबित पात्रा ने कहा कि भाजपा सुबह से इंडिया गठबंधन की रैली पर नजर रख रही थी और राहुल गांधी के भाषण को भी ध्यान से सुना। हालांकि, आखिर में उन्हें यह पूरा आयोजन समय की बर्बादी लगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम के 10 लाख लोगों के जुटने के दावे की हकीकत मैदान में दिखाई दे रही थी।भाजपा सांसद ने रैली में खाली जगह और कुर्सियों का हवाला देते हुए कहा कि रामलीला मैदान का लगभग 40 फीसदी हिस्सा खाली था। उन्होंने दावा किया कि मैदान में करीब 28 हजार कुर्सियां लगाई गई थीं, जिनमें से दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच लगभग 5 हजार से 7 हजार कुर्सियां खाली थीं।पात्रा ने सवाल उठाया कि अगर रैली में 10 लाख लोगों के आने का दावा किया गया था, तो वे लोग कहां थे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों और मैदान की वास्तविक स्थिति में अंतर साफ दिखाई दे रहा था।संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल इस तरह के हथकंडों से कोई नेता या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री शब्द का अपने अंदाज में अर्थ समझाते हुए कहा कि 'पी' का मतलब पसीना और 'एम' का मतलब मेहनत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पसीना बहाना और मेहनत करना जरूरी है। पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में इतनी सारी पार्टियां और झंडे एक साथ आने के बावजूद 10 लाख लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाए।भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा "क्या आपने कभी राहुल गांधी जी को चांदनी चौक में खरीदारी करते देखा है? उनका पासपोर्ट देखिए, उस पर वियतनाम की मुहर पहले से लगी हुई है और बैंकॉक, थाईलैंड की भी मुहर लगी है। उन्होंने कहा था कि वह खरीदारी करने जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वह यहां खरीदारी करेंगे। वह कहां खरीदारी करने जाएंगे, यहां बैठे सभी लोग पहले से जानते हैं।"संबित पात्रा ने कहा "राहुल गांधी जी, यह भारत आपके अब्बू जान का नहीं है। यह भारत देश के लोगों का है। इस लोकतंत्र में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और एक सामान्य व्यक्ति भी गृह मंत्री बन सकता है। यही बात आपको परेशान करती है। राहुल गांधी जी, न तो आप शिव हैं और न ही जिस अराजकता में आप भारत को धकेलना चाहते हैं, वह कोई 'शिव जी की बारात' है। यह शिव जी की बारात नहीं है। यह अराजकता का तमाशा है।"