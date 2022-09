Odisha News: जगन्नाथ मंदिर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, की पूजा-अर्चना

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे। यहां उन्होंने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर अपने दौरे की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। 2019 में भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का यह पहला ओडिशा दौरा है।



जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद नड्डा यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वह कटक की यात्रा करेंगे। वह पार्टी के दिवंगत नेता बिष्णु सेठी को श्रद्धांजलि देंगे और आज सुबह करीब 10.10 बजे तिहिदी कालीपड़िया में उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। सेठी का 61 साल की उम्र में 19 सितंबर को भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया था।

#WATCH | BJP national president JP Nadda, along with Union Minister Dharmendra Pradhan, visits Shree Jagannatha Temple in Puri, Odisha to offer prayers. pic.twitter.com/Ng6p1r2lHg