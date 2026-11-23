{"_id":"6b03fdda29c24b38b20122cc","slug":"bisleri-fssai-controversy-unsafe-water-chemicals-international-standards-prosecution-explained-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एक्सप्लेनर: बिसलेरी के पानी में ऐसा क्या मिला कि केस चलाने की दी गई मंजूरी, आगे हो सकती है कैसी कार्रवाई?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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बिसलेरी के खिलाफ इस तरह से विनियामक कार्रवाई के बाद अब देशभर में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उसके पानी में ऐसा क्या मिला है, जिसे लेकर एफएसएसआई ने कार्रवाई की है? इस पूरे मामले पर बिसलेरी की तरफ से क्या जवाब आया है? बिसलेरी पर आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में इस तरह खाद्य या पेय पदार्थ में कुछ गड़बड़ निकलने पर किस तरह की कार्रवाई का चलन है? और आखिर में बिसलेरी की भारत के बाजार में कितनी पकड़ है? आइये जानते हैं... विज्ञापन भारत में बोतलबंद पानी बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार बिसलेरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, एक दिन पहले ही भारत में खाने-पीने की चीजों के सुरक्षा मानक जांचने और तय करने वाली संस्था- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों में बिसलेरी के पैकेज्ड पेयजल का नमूना 'असुरक्षित' पाया। इसके बाद एफएसएसएआई ने कंपनी के खिलाफ कानूनी मुकदमा (अभियोजन) चलाने की औपचारिक मंजूरी दे दी।

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पहले जानें- एफएसएसएआई ने बिसलेरी के पानी की जांच में क्या पाया? 1. ब्रोमेट की ज्यादा मात्रा प्रारंभिक जांच में पाया गया कि पानी का नमूना निर्धारित ब्रोमेट सीमाओं का पालन नहीं करता पाया गया और इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के तहत असुरक्षित घोषित किया गया।

इकट्ठा किए गए नमूनों में से एक में ब्रोमेट का स्तर 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया, जबकि निर्धारित सीमा अधिकतम 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है।



2. पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) की मौजूदगी

कंपनी की ओर से अपील किए जाने के बाद जब नमूने को दोबारा जांच के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया, तो वहां भी इसे असुरक्षित घोषित किया गया। रेफरल लैब ने नमूने में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) पाए जाने की पुष्टि की। कंपनी की ओर से अपील किए जाने के बाद जब नमूने को दोबारा जांच के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया, तो वहां भी इसे असुरक्षित घोषित किया गया। रेफरल लैब ने नमूने में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) पाए जाने की पुष्टि की।

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अब जानें- विवाद को लकेर बिसलेरी की तरफ से क्या कहा गया? कंपनी ने दावा किया कि उसका बोतलबंद पानी पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी ने कहा कि वह अपनी 10-चरणीय निर्माण प्रक्रिया में 90 से अधिक परीक्षणों के कड़े गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का पालन करती है।

बिसलेरी के अनुसार, यह मामला करीब 14 महीने पुराना है, जो सितंबर 2025 में उनके गोवा प्लांट में बने एक बैच से जुड़ा है। कंपनी का कहना है कि यह प्लांट उसके 143 संयंत्रों में से एक है।

कंपनी ने बताया कि एफएसएसएआई की ओर से लिए गए छह नमूनों में से पांच सभी तय मानकों पर खरे उतरे थे। केवल एक नमूने में ब्रोमेट का स्तर 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया था।

कंपनी की अपील के बाद जब सैंपल को रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया, तो वहां ब्रोमेट का स्तर तय सीमा के भीतर पाया गया। हालांकि लैब ने अलग से पीएएच की पहचान की।

इसके अलावा, जब बिसलेरी ने एक अन्य एफएसएसएआई-स्वीकृत स्वतंत्र प्रयोगशाला में उसी नमूने की जांच कराई, तो वहां भी ब्रोमेट सुरक्षित सीमा के भीतर निकला।

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ये भी पढ़ें: क्या बिसलेरी का पैकेज्ड पानी सुरक्षित नहीं?: एफएसएसएआई ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन को दी मंजूरी, चलेगा मुकदमा

बिसलेरी के पानी में जिन घातक पदार्थों के मिलने की आशंका, वह कितने खतरनाक? एफएसएसएआई और प्रयोगशाला परीक्षणों में बिसलेरी के पानी के नमूने में दो मुख्य रसायन- ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) के मिलने या स्तर अधिक होने की बात सामने आई थी। ये दोनों ही पदार्थ स्वास्थ्य के लिहाज से काफी गंभीर और खतरनाक माने जाते हैं। 1. ब्रोमेट बिसलेरी का कहना है कि इन स्वतंत्र जांच रिपोर्ट्स को 2 फरवरी 2026 को एफएसएसएआई के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय को सौंप दिया था। इसके बाद नियामक की ओर से कोई नोटिस नहीं आया, जिसके चलते कंपनी ने मान लिया था कि मामला सुलझ गया है और बंद हो चुका है। अभियोजन की कार्रवाई की मंजूरी दिए जाने के बाद कंपनी ने कहा कि उसे ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए एफएसएसएआई का कोई नोटिस नहीं मिला है। साथ ही बिसलेरी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नियामक के साथ पूरा सहयोग जारी रखेगी।एफएसएसएआई और प्रयोगशाला परीक्षणों में बिसलेरी के पानी के नमूने में दो मुख्य रसायन- ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) के मिलने या स्तर अधिक होने की बात सामने आई थी। ये दोनों ही पदार्थ स्वास्थ्य के लिहाज से काफी गंभीर और खतरनाक माने जाते हैं।

अगर ब्रोमेट का सेवन अधिक मात्रा में हो, तो इससे जी मिचलाना, उल्टी, पेट में तेज दर्द, गुर्दे का नुकसान और यहां तक कि सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



सुरक्षित सीमा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारत की एफएसएसएआई दोनों ने पेयजल में ब्रोमेट की अधिकतम सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तय की है, ताकि लंबे समय में होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

2. पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)

शोध के मुताबिक, पीएएच का शरीर पर प्रजनन , विकासात्मक और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) पर नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सुरक्षित सीमा

डब्ल्यूएचओ ने इसके घातक घटक बेंजो[ए]पाइरीन के लिए पेयजल में 0.7 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की सख्त गाइडलाइन तय की है।

ब्रोमेट और पीएएच की पहचान में कठिनाई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पानी में ब्रोमेट और पीएमची की मौजूदगी को देखकर, सूंघकर या चखकर नहीं पहचाना जा सकता। बिल्कुल साफ दिखने वाला पानी भी रासायनिक रूप से दूषित हो सकता है, जिसकी पुष्टि सिर्फ लैबोरेट्री परीक्षणों से ही संभव है।



गौरतलब है कि यह जांच एक विशिष्ट बैच के सैंपल से जुड़ी थी और एफएसएसएआई ने इन पदार्थों के सटीक स्तरों को सार्वजनिक नहीं किया था, इसलिए पूरे ब्रांड के सभी उत्पादों को सीधे तौर पर दूषित नहीं माना गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पानी में ब्रोमेट और पीएमची की मौजूदगी को देखकर, सूंघकर या चखकर नहीं पहचाना जा सकता। बिल्कुल साफ दिखने वाला पानी भी रासायनिक रूप से दूषित हो सकता है, जिसकी पुष्टि सिर्फ लैबोरेट्री परीक्षणों से ही संभव है।गौरतलब है कि यह जांच एक विशिष्ट बैच के सैंपल से जुड़ी थी और एफएसएसएआई ने इन पदार्थों के सटीक स्तरों को सार्वजनिक नहीं किया था, इसलिए पूरे ब्रांड के सभी उत्पादों को सीधे तौर पर दूषित नहीं माना गया है।

क्या बिसलेरी पर कोई कार्रवाई हो सकती है? एफएसएसएआई ने प्रयोगशाला जांच में पानी का नमूना असुरक्षित पाए जाने के बाद बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है।

हालांकि, नियामक की ओर से मुकदमा चलाने की मंजूरी देना अपने आप में अंतिम अदालती सजा नहीं है। अब यह मामला अदालत में कानूनी प्रक्रिया के तहत चलेगा, जहां दोनों पक्षों के सबूतों और परीक्षण रिपोर्ट्स पर विचार किया जाएगा।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले के सामने आने के बाद सरकार ने केवल बिसलेरी ही नहीं, बल्कि देश भर के अलग-अलग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड्स के नमूनों की देशव्यापी जांच और गहराई से कराने का फैसला भी किया है।

विदेश में इस तरह की चूक मिलने पर किस तरह होती है कार्रवाई? अगर सिर्फ अमेरिका में ही खाद्य-पेय पदार्थों और दवाओं के मानक तय करने वाले प्राधिकरण- फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएस एफडीए) की गाइडलाइंस पर गौर करें तो सामने आता है कि अगर वहां पैकेज्ड पानी या खाद्य उत्पादों में ऐसी रासायनिक या जैविक गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो वहां कार्रवाई के लिए एक सुव्यवस्थित तरीका है, जो सार्वजनिक स्तर पर चलाया जाता है। अगर सिर्फ अमेरिका में ही खाद्य-पेय पदार्थों और दवाओं के मानक तय करने वाले प्राधिकरण- फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएस एफडीए) की गाइडलाइंस पर गौर करें तो सामने आता है कि अगर वहां पैकेज्ड पानी या खाद्य उत्पादों में ऐसी रासायनिक या जैविक गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो वहां कार्रवाई के लिए एक सुव्यवस्थित तरीका है, जो सार्वजनिक स्तर पर चलाया जाता है।

3. कब जरूरी हो जाती है उत्पाद की वापसी अमेरिकी 'फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट' (एफएसएमए) के तहत लैब जांच में नमूना फेल होने पर सबसे पहले संबंधित कंपनी को वितरण रोकने और उत्पाद की स्वैच्छिक वापसी का मौका दिया जाता है।

अगर कंपनी कार्रवाई करने से इनकार करती है या इसमें नाकाम रहती है और उत्पाद से गंभीर स्वास्थ्य नुकसान का जोखिम हो, तो नियामक अपनी शक्तियों के जरिए अनिवार्य वापसी का आदेश जारी कर सकता है।

4. क्या हैं बीते वर्षों के कुछ मामले रियल वॉटर (2021): अमेरिका के इस पैकेज्ड वाटर ब्रांड के पानी से जब गैर-वायरल हेपेटाइटिस के मामले सामने आने की आशंका हुई, तो कंपनी ने सभी आकारों की बोतलों की खुद से वापसी की और जांच पूरी होने तक उत्पादन व वितरण बंद कर दिया।



वानाबाना (2023): सेब-दालचीनी प्यूरी में लेड (सीसा) का स्तर अधिक पाए जाने पर तुरंत सार्वजनिक चेतावनी जारी कर लगभग 30 लाख पाउच वापस मंगाए गए थे। अमेरिका के इस पैकेज्ड वाटर ब्रांड के पानी से जब गैर-वायरल हेपेटाइटिस के मामले सामने आने की आशंका हुई, तो कंपनी ने सभी आकारों की बोतलों की खुद से वापसी की और जांच पूरी होने तक उत्पादन व वितरण बंद कर दिया।सेब-दालचीनी प्यूरी में लेड (सीसा) का स्तर अधिक पाए जाने पर तुरंत सार्वजनिक चेतावनी जारी कर लगभग 30 लाख पाउच वापस मंगाए गए थे।

5. विदेशी व्यवस्था की भी अपनी सीमाएं विदेशी नियामक व्यवस्था भी पूरी तरह गड़बड़ियों से मुक्त नहीं है। 2019 में कंज्यूमर रिपोर्ट्स की एक जांच में पाया गया था कि कुछ पैकेज्ड पानी कंपनियों के जल स्रोतों में ई. कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टेरिया पाए जाने के बावजूद एफडीए ने हर मामले में रिकॉल करने या उपभोक्ताओं को सूचित करने का कदम नहीं उठाया था। अमेरिकी नियामक भी हर एक मामले का आकलन उसके जोखिम स्तर के आधार पर अलग-अलग करता है।

बिसलेरी की भारत के बाजार में कितनी पकड़ है? भारत में बोतलबंद पानी का संगठित बाजार काफी बड़ा है। यहां बिस्लेरी से लेकर कोका कोला की किनली और पेप्सिको की एक्वाफिना तक मुकाबले में रही हैं। इसके अलावा रेल नीर, बेली, हिमालयन, आदि कंपनियों का भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। इसके अलावा असंगठित और क्षेत्रीय ब्रांड्स का भी कुछ क्षेत्रों में प्रभाव रहा है।