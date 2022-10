जब राहुल ने सबको हंसाया: 'हॉफ वेज, हॉफ नॉनवेज समोसे' की बात पर लगे ठहाके, देखें वीडियो

ऐसा कम ही देखने में आता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ नेताओं के साथ बैठे हों और गपशप करते नजर आएं और उनकी बातों पर सभी ठहाके लगाते दिखें, क्योंकि अक्सर उनका ही उपहास उड़ाया जाता है। लेकिन, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी हल्के फुल्के व रोचक अंदाज में यात्रा के किस्से साझा कर रहे हैं। वे कांग्रेस नेताओं को 'हॉफ वेज और हॉफ नॉनवेज समोसे' के अपने पहले अनुभव को बताते हैं, इस पर सभी जमकर ठहाके लगाते हैं।

Laughter - the cure to anything!



Sneak peek into a light-hearted moment between @RahulGandhi and leaders of @INCKerala#BharatJodoYatra pic.twitter.com/qbAhjPJBfl