Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस ने RSS की ड्रेस से जुड़ी विवादास्पद तस्वीर ट्वीट की, भाजपा नेताओं का पलटवार

Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 12 Sep 2022 01:40 PM IST

भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस ने एक ऐसी तस्वीर साझा की है जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस की ड्रेस में आग लगी तस्वीर साझा की है जिसके बाद से सियासत गरमा गई है। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने आरएसएस- भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस–बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम एक–एक कदम बढ़ा रहे हैं। पोस्ट की गई तस्वीर में आरएसएस की ड्रेस में नीचे आग जलती दिखाई दे रही है और धुआं भी उठ रहा है। इसके साथ ही तस्वीर पर लिखा है '145 days more to go'भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस की आग ने 1984 में दिल्ली को जला दिया। यह 2002 में गोधरा में 59 कारसेवकों को जिंदा जला दिया। उन्होंने फिर से अपने पारिस्थितिकी तंत्र को हिंसा का आह्वान दिया है। राहुल गांधी के भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ने के साथ कांग्रेस संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी नहीं रह गई है।वहीं भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि यह 'भारत जोड़ो यात्रा' नहीं बल्कि 'भारत तोड़ो' और 'आग लगाओ यात्रा' है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस देश में हिंसा चाहते हैं? कांग्रेस को तुरंत इस तस्वीर को हटाना चाहिए।

