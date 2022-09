Bengaluru Floods: बेंगलुरु में पानी में डूबी दिखीं बेंटले-लेक्सस जैसी लग्जरी गाड़ियां, शहर में जगह-जगह जलभराव

भारी बारिश की वजह से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बेहाल है। शहर के कई इलाकों में जलभराव के हालात बने हुए हैं। आलम यह है कि बेंटले-लेक्सस जैसी लग्जरी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। इन कारों के पानी में डूबे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेंटले और लेक्सस लगभग पूरी तरह डूब चुकी हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लेक्सस एनएक्स एसयूवी, लेक्सस सेडान, बेंटले बेंटायगा, ऑडी क्यू5 और लैंड लोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। वहीं, अन्य कारों में फॉक्सवैगन पोलो और होंडा सिविक आदि भी शामिल हैं।

बता दें कि लगातार दूसरे दिन हुई भारी बारिश से बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान बेलंदुर, व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड, बीईएमल लेआउट, सरजापुरा रोड समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी ने कर्नाटक में नौ सितंबर तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।





These are houses worth more than 30Cr #bangalorerains pic.twitter.com/6D5z29AKLd