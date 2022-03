बंगाल: निकाय चुनाव में हिंसा को लेकर भाजपा विधायकों का हंगामा, विधानसभा में जमकर हुआ ड्रामा

पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को भारी ड्रामा देखा गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हाल ही में संपन्न निकाय चुनावों में हिंसा को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन करने वाले भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच अपना उद्घाटन भाषण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उद्घाटन भाषण देने के लिए दोपहर दो बजे विधानसभा पहुंचे धनखड़ ऐसा नहीं कर सके क्योंकि भाजपा विधायक नगर निकाय चुनाव की हिंसा के पीड़ितों के पोस्टर और तस्वीरें लेकर सदन में उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

#WATCH | A ruckus erupted inside West Bengal Legislative Assembly as opposition protested against alleged rigging and violence in the state's civic polls. pic.twitter.com/1EwPVJIbrp