शुक्रवार को बंगाल बंद: लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर उतरेगा वाम मोर्चा, बंगाल सरकार ने कसी कमर

उधर बंद से निपटने के लिए ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कमर कस ली है। गुरुवार शाम सरकार ने बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार को सारे सरकारी व अनुदान प्राप्त कार्यालय खुले रहेंगे। सभी कर्मचारियों को पहुंचना जरूरी है। किसी कर्मचारी को छुट्टी या आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाएगा। पाली बदलने या तैनाती बदलने की सुविधा भी नहीं दी जाएगी।

Left calls for 12 hours bandh in West Bengal tomorrow from 6 am to 6 pm to protest over today's incident wherein left party members were beaten up & water cannons were used against them by Police during march to Nabanna in Kolkata: Left Front Chairman Biman Bose

All State Govt offices, incl those provided with Grants-in-aid by State Govt shall remain open & all employees shall report for duty. No casual leave for absence or any leave shall be granted to any employee nor shall there be any exemption on ground of shift allocation: WB Govt